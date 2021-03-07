برلماني : مصر حققت نجاحا كبيرا في مجال البترول

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد بسبب جائحة كورونا إلا أن مصر تحقق نجاح كبير في قطاع البترول، مشيدا بجهود المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتفقده مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، بتكلفة 2.3 مليار دولار ،من أجل زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة ٦٠٪.





وأكد القطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أهمية مشروعات التكرير الكبرى التي ينفذها قطاع البترول، موضحا أن مصر أصبحت تهدف إلى تقليل عمليات الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي .





ولفت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ، أن ما نشهده من نجاحات على أرض الواقع تأكيد قوي على صلابة وقوة الخطط الإصلاحية ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولى.





وأوضح النائب عمرو القطامي أن وزارة البترول أصبحت تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل توفير المنتجات البترولية ووصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.





جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد تفقد مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 3ر2 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة ٦٠٪ ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التى ينفذها قطاع البترول خاصة فى مجال التكرير لتحقيق خطة الوزارة فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بحلول عام 2023.





وأوضح الملا ، خلال الجولة التفقدية، أن هذه التوسعات تأتى ضمن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التى ينفذها قطاع البترول والتى شملت مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية ومجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحهما العام الماضى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية عام ٢٠٢٠ إيذانًا للتشغيل النهائى خلال الفترة القليلة القادمة، فضلًا عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار الجارى انشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية إنبى وبتروجت اللتان تبوأتا مكانة كبيرة فى تنفيذ المشروعات الكبرى وأمامهما فرص واعدة فى السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات فى هذه المجالات.



