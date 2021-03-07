مستشار مصلحة الضرائب يكشف تفاصيل ضرائب العقارات ورسومها الصحيحة

قال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضرائب العقارات تعني ان كل شخص يذهب للمصلحة، مضيفا أن الضرائب العقارية تدفع على ٢ قسط.





وأضاف السرجاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الضرائب العقارية تشير على الوحدات التي يعيش فيها الشخص، متابعا أنه اذا كان هناك وحدة اخري يستوجب دفع ضرائب عليها تصل ٥٠٠ جنيها على وحدة سكنية سعرها نصف مليون.



