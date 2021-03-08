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رياضة

مصطفى طنطاوي يكشف كواليس فوز موتسيبي برئاسة «كاف».. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:44 ص
موتسيبي
موتسيبي
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حسن العمدة
قال مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام في الاتحاد الإفريقي، إن هاني أبوريدة، وفوزي لقجع، اتفقا على مرشح واحد لرئاسة «كاف».

وأضاف مصطفى طنطاوي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "تم الاتفاق بين المرشحين الأربعة على انسحاب 3 منهم وفوز باتريس موتسيبي بالتزكية".

وأكد: "موتسيبي سيتنازل عن رئاسة صن داونز، للتفرغ لرئاسة كاف، والاتحاد الإفريقي لم يمانع ترشحه من البداية".

وتابع: "أبوريدة ولقجع صاحبا الفضل في مذكرة الاتفاق، لذلك أشاد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بالثنائي، بعد نجاحهما في إعداد تلك المذكرة".

وشدد: "موتسيبي لا يفكر في نقل مقر كاف من مصر، وأبو ريدة اقترب كثيرًا من الحفاظ على مقعده في الاتحاد الدولي".

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