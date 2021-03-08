محمود البدري: الحضري سبب انضمامي لفريق ليو إف سي الإماراتي.. وقلة المشاركات سبب رحيلي عن الإنتاج





وقال البدري لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عصام الحضري تحدث معي لكي انضم لفريق ليو اف سي الاماراتي، ولم اتردد لحظة في قبول العرض". واشار: الحضري يعرفني جيدا بسبب تواجدي السابق مع الإنتاج الحربي.





وأكد: أبذل قصارى جهدي من اجل تحقيق طموحي الفترة المقبلة.





وعن ماحدث معه في الانتاج الحربي وسبب رحيله قال: شوقي غريب صعدني للفريق الاول، وبعد قدوم مختار مختار قلت مشاركاتي وبالتاكيد هذه قناعات مدير فني واحترمها كثيرا وبعدها رحلت.

أبدى محمود البدري المنضم حديثا لفريق ليو إف سي الاماراتي سعادته بالتجربة الجديدة.