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رياضة

محمود البدري: الحضري سبب انضمامي لفريق ليو إف سي الإماراتي.. وقلة المشاركات سبب رحيلي عن الإنتاج

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أبدى محمود البدري المنضم حديثا لفريق ليو إف سي الاماراتي سعادته بالتجربة الجديدة.

وقال البدري لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عصام الحضري تحدث معي لكي انضم لفريق ليو اف سي الاماراتي، ولم اتردد لحظة في قبول العرض". واشار: الحضري يعرفني جيدا بسبب تواجدي السابق مع الإنتاج الحربي.

وأكد: أبذل قصارى جهدي من اجل تحقيق طموحي الفترة المقبلة.

وعن ماحدث معه في الانتاج الحربي وسبب رحيله قال: شوقي غريب صعدني للفريق الاول، وبعد قدوم مختار مختار قلت مشاركاتي وبالتاكيد هذه قناعات مدير فني واحترمها كثيرا وبعدها رحلت.
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