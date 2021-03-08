بسبب المنخفض الجوي.. الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء

قال محمود شاهين ، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية ، إن ستكون درجة الحرارة 24 درجة مئوية ، ولكن هناك موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ، حيث ستصبح الدرجة العظمى على القاهرة من 30 إلى 33 درجة مئوية.





وأضاف "محمود شاهين" في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن نتيجة المنخفض الجوي ، سيكون صحراوي متمركز على شرق ليبيا والذي أدى إلى كتلة هوائية حارة ستتأثر بها البلاد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، وتعمل على رفع درجات الحرارة.





وتابع، أن سرعان ما يمر المنخفض الجوي سريعًا ، ويتجه إلى البحر المتوسط ، وتبدأ الكتلة الهوائية في التغيير مباشرة بداية من يوم الخميس المقبل، ويحدث انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة حوال 10 درجات مئوية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقال: "إن الارتفاعات والانخفاضات في درجات الحرارة هو أمر طبيعي بالنسبة لنهايات فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع" .

وحذر قائلًا: "لا تخففوا ملابسكم خلال يومي الثلاثاء والأربعاء".