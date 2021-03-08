السيارة الألمانية الأشهر.. سعر ومواصفات Q3 في السوق المصري.. صور

تعتبر سيارة أوديQ3، من أكثر السيارات الألماني التي لديها شهرة كبيرة ، وتتوافر السيارة في السوق المصري ، وتنتمي السيارة بفئة الكروس أوفر تت المدمجة.
وتتوفر السيارة بنسخة محرك 2.0 لتر تيربو دفع رباعي في السوق المصري، وتأتي السيارة بنظام جر أمامي للعجلات ، ورغم ذلك في السيارة ، وتتميز السيارة بأداء رائع مختلف السرعات.
أما أداء السيارة فهو ممتاز على جميع السرعات ، والسيارة موفرة بشكل كبير جدا للوقود، وتستهلك 4.6 لتر كل 100 كم ، وتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية.
وبالنسبة لمواصفات الأمان فهي قياسية ممتازة، وعزل السيارة في الهواء ممتاز، حيث حصدت السيارة على تقييم 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية، وتتمتع بثبات ممتاز على السرعات العالية، وذلك بالإضافة إلى التحكم الجيد .
وبالنسبة للمساحات الزجاجية في السيارة فهي كبيرة ، ومناسبة للعائلات في الطرق الطويلة ، ومساحات الرؤية في السيارة ، كما أن السيارة من فئة كروس أوفر تحت المدمج ، لكن Q3موجهة بالمزيد من التقنيات ، والتصميم المتميز الأحدث لتنافس مع سيارات أخرى أقوى ،سعر السيارة في السوق المصري هو يبدأ من 690 ألف جنيه حتي 795 ألف جنيه.
وتتوفر السيارة بنسخة محرك 2.0 لتر تيربو دفع رباعي في السوق المصري، وتأتي السيارة بنظام جر أمامي للعجلات ، ورغم ذلك في السيارة ، وتتميز السيارة بأداء رائع مختلف السرعات.
أما أداء السيارة فهو ممتاز على جميع السرعات ، والسيارة موفرة بشكل كبير جدا للوقود، وتستهلك 4.6 لتر كل 100 كم ، وتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية.
وبالنسبة لمواصفات الأمان فهي قياسية ممتازة، وعزل السيارة في الهواء ممتاز، حيث حصدت السيارة على تقييم 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية، وتتمتع بثبات ممتاز على السرعات العالية، وذلك بالإضافة إلى التحكم الجيد .
وبالنسبة للمساحات الزجاجية في السيارة فهي كبيرة ، ومناسبة للعائلات في الطرق الطويلة ، ومساحات الرؤية في السيارة ، كما أن السيارة من فئة كروس أوفر تحت المدمج ، لكن Q3موجهة بالمزيد من التقنيات ، والتصميم المتميز الأحدث لتنافس مع سيارات أخرى أقوى ،سعر السيارة في السوق المصري هو يبدأ من 690 ألف جنيه حتي 795 ألف جنيه.