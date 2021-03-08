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سيارات

السيارة الألمانية الأشهر.. سعر ومواصفات Q3 في السوق المصري.. صور

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر سيارة أوديQ3، من أكثر السيارات الألماني التي لديها شهرة كبيرة ، وتتوافر السيارة في السوق المصري ، وتنتمي السيارة بفئة الكروس أوفر تت المدمجة.

وتتوفر السيارة بنسخة محرك 2.0 لتر تيربو دفع رباعي في السوق المصري، وتأتي السيارة بنظام جر أمامي للعجلات ، ورغم ذلك في السيارة ، وتتميز السيارة بأداء رائع مختلف السرعات.

أما أداء السيارة فهو ممتاز على جميع السرعات ، والسيارة موفرة بشكل كبير جدا للوقود، وتستهلك 4.6 لتر كل 100 كم ، وتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية.

وبالنسبة لمواصفات الأمان فهي قياسية ممتازة، وعزل السيارة في الهواء ممتاز، حيث حصدت السيارة على تقييم 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية، وتتمتع بثبات ممتاز على السرعات العالية، وذلك بالإضافة إلى التحكم الجيد .

وبالنسبة للمساحات الزجاجية في السيارة فهي كبيرة ، ومناسبة للعائلات في الطرق الطويلة ، ومساحات الرؤية في السيارة ، كما أن السيارة من فئة كروس أوفر تحت المدمج ، لكن Q3موجهة بالمزيد من التقنيات ، والتصميم المتميز الأحدث لتنافس مع سيارات أخرى أقوى ،سعر السيارة في السوق المصري هو يبدأ من 690 ألف جنيه حتي 795 ألف جنيه.


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