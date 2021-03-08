مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 - 3 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني و كأس فرنسا.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X إيفرتون – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
وست هام يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2 PREMIUM
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
انتر ميلان X أتلانتا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
نيس X موناكو – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
كوكا كولا x بتروجيت – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة on sport