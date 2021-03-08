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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 - 3 - 2021.. والقنوات الناقلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني و كأس فرنسا.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X إيفرتون – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

وست هام يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2 PREMIUM
         
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
انتر ميلان X أتلانتا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4     

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة 
نيس  X موناكو – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 4   

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
كوكا كولا  x بتروجيت – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة on sport  
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