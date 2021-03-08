مانشستر سيتي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة الأحد

خسر ليفربول أمام ضيفه فولهام بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي



وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع مؤقتا، ومن المحتمل أن يتراجع عن المركز السابع حال انتصار توتنهام مساء الليلة على كريستال بالاس.





