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تطوير العشوائيات: نعمل على تطوير 1600 فدان بتكلفة 70 مليار جنيه

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:38 ص
خالد صديق ، المدير
خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيات
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ندى رأفت

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه يتم العمل على تطوير 38 قطعة أرض بمساحة 1600 فدان بتكلفة 70 مليار جنيه ، معقبًا: "نعمل على استغلال الأراضي داخل المدن " .

وأكد " خالد صديق " خلال لقائه مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه يتم معالجة أخطاء العقود الماضية ، وفي 2030 الصورة ستتغير تمامًا ، مشيرًا إلى أن هناك تحديات تواجه الصندوق منذ بدء مبادرة حياة كريمة وهي إيجاد الأراضي .

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أننا استطعنا التغلب عليها ، بالتنسيق مع المحافظين والجهالت المعنية ، نستطيع ايجاد الأراضي ، ويكون الحوار تبادلي للأراضي ، مؤكدًا أن يتم التنفيذ الآن ، معقبًا : " قريبًا هناك خطة زمنية لإظهار المشروعات الخدمية المتكاملة " .

 

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