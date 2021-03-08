تطوير العشوائيات: نعمل على تطوير 1600 فدان بتكلفة 70 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه يتم العمل على تطوير 38 قطعة أرض بمساحة 1600 فدان بتكلفة 70 مليار جنيه ، معقبًا: "نعمل على استغلال الأراضي داخل المدن " .
وأكد " خالد صديق " خلال لقائه مع
برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه يتم
معالجة أخطاء العقود الماضية ، وفي 2030 الصورة ستتغير تمامًا ، مشيرًا إلى أن
هناك تحديات تواجه الصندوق منذ بدء مبادرة حياة كريمة وهي إيجاد الأراضي .
وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق
العشوائية ، أننا استطعنا التغلب عليها ، بالتنسيق مع المحافظين والجهالت المعنية
، نستطيع ايجاد الأراضي ، ويكون الحوار تبادلي للأراضي ، مؤكدًا أن يتم التنفيذ
الآن ، معقبًا : " قريبًا هناك خطة زمنية لإظهار المشروعات الخدمية المتكاملة
" .