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توك شو

أنا رايح لمنسي .. والدة الشهيد وائل كمال تكشف عن تناول مسلسل الاختيار لآخر كلمات نجلها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:24 م
منسي والشهيد وائل
منسي والشهيد وائل كمال
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فرح علاء الخولي
قالت صباح يوسف، والدة الشهيد وائل كمال، إن تكريم الشهيد يكون من عند الله ، وهذا في الاعتبار الاول بأن يجعله في منزلة الشهداء وجنته، لافتة الي ان تجسيد هؤلاء الابطال الشهداء في عمل فني مثل مسلسل الاختيار ، بمثابة تكريم لأهالي الشهداء.

وتابعت صباح يوسف، خلال حوارها في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، "انا مقدرتش اتفرج على الاختيار في رمضان واتفرجت عليه بعد كده"، منوهة ان: "المسلسل معرضش كل حاجة في بطولات منسي وتاريخه وعلاقته بعائلته"، معقبة: "المسلسل جاب حتة صغيرة".

وذكرت ان الشهيد وائل استشهد في احدى عمليات التمشيط بسيناء وتعرض لهجوم ارهابي من قبل درجات بخارية، وتعرض لشظايا ونذف، وبدأ في ان يطمئن زملاءه قائلا: "متقلقوش متقلقوش..انا كويس، انا رايح لحبيبي".

واوضحت انه كان دائم التواصل مع الشهيد منسي، مردفة: "ده كان بيروحله قبل ما بيرجع البيت".


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