غرب الإسكندرية.. افتتاح بانوراما حياة القديس البابا كيرلس السادس في ذكراه الخمسين

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء، بانوراما "اليوبيل الذهبي" للقديس كيرلس السادس، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، غرب الإسكندرية حيث يوجد المزار الشهير الذي يحوي جثمانه.





والبانوراما التى افتتحاها قداسة البابا تواضروس اليوم تؤرخ لمراحل حياة القديس البابا كيرلس السادس منذ طفولته وحتى نياحته، واستمع قداسة البابا لشرحٍ تفصيلي من نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، لمحتوى البانوراما.





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كان قداسة البابا قد وصل في وقتٍ سابقٍ اليوم للدير في زيارة بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية باليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس البطريرك الـ ١١٦ في عداد بطاركة الكنيسة المصرية، والتي اعترف مجمعها المقدس بقداسته في جلسته المنعقدة يوم ٢٠ يونيو ٢٠١٣.





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وطيب قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، اليوم الثلاثاء، المقبرة التي تحوي جسد القديس البابا كيرلس السادس في مزاره بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط، احتفالا بالعيد الخمسين (اليوبيل الذهبي) لنياحته.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس الإلهي اليوم الثلاثاء من دير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط، احتفالا بالعيد الخمسين ( اليوبيل الذهبي) لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، مؤسس الدير والبابا الـ ١١٦ في عداد بطاركة الكرازة المرقسية.





شارك قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات القداس الالهي عددٌ من أحبار الكنيسة، بعد أن طيبوا جثمان البابا الأسبق في مزاره بالدير، وافتتح قداسة البابا قبلها بانوراما اليوبيل الذهبي للقديس البابا كيرلس السادس، والتى تضم مجموعة من الصور النادرة خلال فترة رئاسته للكنيسة.





ورحل البابا كيرلس عن عالمنا في 9 مارس من عام 1971، ونقل جثمانه في احتفال مهيب لدير الشهيد مارمينا العجايبى، وفقا لوصيته، بعد 43 عاما على رحيله وبالتحديد في 2013 منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني لقب «قديس»، ليعطي الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه.





وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سلسلة من يوميات القراءة والتأمل في إنجيلي القديسين لوقا ويوحنا يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الصوم الأربعيني المقدس.





وتنشر وتذاع حلقات السلسلة عبر صفحات المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC، بالإضافة إلى القنوات الفضائية المسيحية.



