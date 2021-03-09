مصرع أم وطفلين وإصابة 5 آخرين إثر حريق بعقار في حدائق القبة

استيقظ سكان حدائق القبة صباح اليوم، على كارثة بعد أن فوجئوا باشتعال النيران داخل مخزن أخشاب اسفل عقار سكني بمنطقة حدائق القبة، تسبب فى تصاعد ألسنة النيران ليلتهم عددا من الشقق بالعقار محل البلاغ ، الذي أسفر عن مصرع أم وطفلين واصابة 5 أخرين من السكان.









البداية كانت عندما تلقت عمليات اطفاء القاهرة اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن اخشاب أسفل عقار سكني بمنطقة حدائق القبة.









على الفور انتقلت 8 سيارات اطفاء الي مكان البلاغ باشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، الا ان القدر لم يمهل القوات فرصة لانقاذ ربة منزل وطفلين من الموت خنقا وكذا اصابة 5 أخرين من سكان العقار باختناق وتم نقل الجثث الثلاث والمصابين الخمسة الي المستشفيات وتعيين حراسة عليهم.









وانتقل رجال الأمن الى مكان البلاغ وتبين من الفحص ان الشرارة الاولي كانت داخل مخزن الاخشاب وامتدت النيران لتلتهم واجهة العقار.









فيما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه ، وكذا سؤال المصابين الخمسة والاستماع الي أقوالهم.



