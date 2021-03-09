النيابة الإدارية: 23 من العضوات مثلن الهيئة أمام المحاكم التأديبية

أعلنت النيابة الإدارية أن عدد عضوات النيابة الذين باشروا الإدعاء أمام المحكمة التأديبية العليا بفروعها بالمحافظات بلغ 23 عضوا.





وأشارت النيابة إلى أن حضور العضوات أمام المحكمة التأديبية وتمثيلهم للإدعاء المباشرة، يأتي في إطار استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي.





وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن المستشارة إيمان الشريف، باشرت الادعاء التأديبي ممثلا عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.





وقال إنه بهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن ٢٣ عضوًا من عضوات النيابة الإدارية.





وأضاف أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.



