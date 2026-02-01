قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم نيوكاسل السابق يرحل عن الدوري المكسيكي بسبب التنمر

نيوكاسل
نيوكاسل
مجدي سلامة

أعلن نادي أمريكا المكسيكي، أن فترة لاعب نيوكاسل يونايتد السابق، ألان سانت ماكسيمين، مع النادي في الدوري المكسيكي الممتاز قد انتهت فجأة بعد حادثة عنصرية تعرض لها أطفاله.

لعب سانت ماكسيمين البالغ من العمر 28 عامًا 16 مباراة فقط في الدوري، تسع منها كأساسي، وكان ذلك في السنة الأولى من عقد مدته سنتان وقعه في أغسطس الماضي.

وكتب ماكسين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي ط: "المشكلة ليست في لون البشرة، بل في لون الأفكار، أنا أتعرض للهجوم، وهذه ليست مشكلة، لقد نضجت، وتعلمت كيف أدافع عن نفسي ضد الهجمات، لكن هناك أمر واحد لن أقبله أبدا، وهو الاعتداء على أطفالي".

ولم يتطرق اللاعب أو نادي أمريكا إلى تفاصيل محددة حول الحادثة.

وانتقل سان ماكسيمين إلى المكسيك بعد فترة قضاها لمدة عام واحد مع نادي فنربخشة التركي حيث لعب على سبيل الإعارة من نادي الأهلي السعودي.

وسافر برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، ابنتان تُدعيان ليانا ونينهيا، وابن يُدعى دايدي.

وقال مدرب نادي أمريكا، أندريه جاردين: "من المؤسف وقوع عمل عنصري ضد بناته، وهو أمر حدث بالفعل أكثر من مرة، إنه أمر لم يكن ليتسامح معه، ونحن ندينه".

وتابع: “لسوء الحظ، لقد مرّ بذلك، والآن يجب علينا المطالبة باتخاذ إجراءات ضد العنصرية لأنه لا مكان لها في العالم.”

أعلن فريق أمريكا عن هذه الخطوة بعد فوزه على نيكاكسا بنتيجة 2-0، ولم يكن سان ماكسيمين ضمن الفريق في تلك المباراة.

وأضاف جاردين، الذي قاد البرازيل إلى الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2020، أنه إلى جانب العنصرية، عانى اللاعب الفرنسي من صعوبة التأقلم مع مدينة مكسيكو.

وأضاف المدرب: “إنه لاعب رائع كان يقدم أداءً جيداً، ويملك مستوى يؤهله للعب في أي دوري في العالم، لكن الانتقال من أوروبا إلى المكسيك كان تغييرا كبيرا بالنسبة له، هناك أمور تؤثر عليه، عائلته، والطعام، وعاداته، وأسلوب حياته.”

وبدأ سانت ماكسيمين، وهو لاعب دولي سابق في منتخب فرنسا للشباب، مسيرته الكروية مع سانت إتيان في بلده الأم، ثم انتقل إلى موناكو ونيس، وفي عام 2019 إلى نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أمضى أربعة مواسم.

سجل 13 هدفاً خلال 124 مباراة مع فريق الماجبايز، لكنه عانى من الإصابات.

أمريكا المكسيكي نيوكاسل يونايتد السابق الدوري المكسيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

ولاء هرماس

برلمانية تطالب بإجراءات عاجلة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية

عبدالسند يمامة يسلم رئاسة حزب الوفد للدكتور السيد البدوي شحاتة

عبدالسند يمامة يسلم رئاسة حزب الوفد للدكتور السيد البدوي شحاتة.. صور

النائب أحمد الحمامصي

نائب بالشيوخ يحذر من "الحصار الرقمي": نواجه كارثة تهدد 35 مليون طفل

بالصور

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد