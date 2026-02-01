نجم نيوكاسل السابق يرحل عن الدوري المكسيكي بسبب التنمر

أعلن نادي أمريكا المكسيكي، أن فترة لاعب نيوكاسل يونايتد السابق، ألان سانت ماكسيمين، مع النادي في الدوري المكسيكي الممتاز قد انتهت فجأة بعد حادثة عنصرية تعرض لها أطفاله.

لعب سانت ماكسيمين البالغ من العمر 28 عامًا 16 مباراة فقط في الدوري، تسع منها كأساسي، وكان ذلك في السنة الأولى من عقد مدته سنتان وقعه في أغسطس الماضي.

وكتب ماكسين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي ط: "المشكلة ليست في لون البشرة، بل في لون الأفكار، أنا أتعرض للهجوم، وهذه ليست مشكلة، لقد نضجت، وتعلمت كيف أدافع عن نفسي ضد الهجمات، لكن هناك أمر واحد لن أقبله أبدا، وهو الاعتداء على أطفالي".

ولم يتطرق اللاعب أو نادي أمريكا إلى تفاصيل محددة حول الحادثة.

وانتقل سان ماكسيمين إلى المكسيك بعد فترة قضاها لمدة عام واحد مع نادي فنربخشة التركي حيث لعب على سبيل الإعارة من نادي الأهلي السعودي.

وسافر برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، ابنتان تُدعيان ليانا ونينهيا، وابن يُدعى دايدي.

وقال مدرب نادي أمريكا، أندريه جاردين: "من المؤسف وقوع عمل عنصري ضد بناته، وهو أمر حدث بالفعل أكثر من مرة، إنه أمر لم يكن ليتسامح معه، ونحن ندينه".

وتابع: “لسوء الحظ، لقد مرّ بذلك، والآن يجب علينا المطالبة باتخاذ إجراءات ضد العنصرية لأنه لا مكان لها في العالم.”

أعلن فريق أمريكا عن هذه الخطوة بعد فوزه على نيكاكسا بنتيجة 2-0، ولم يكن سان ماكسيمين ضمن الفريق في تلك المباراة.

وأضاف جاردين، الذي قاد البرازيل إلى الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2020، أنه إلى جانب العنصرية، عانى اللاعب الفرنسي من صعوبة التأقلم مع مدينة مكسيكو.

وأضاف المدرب: “إنه لاعب رائع كان يقدم أداءً جيداً، ويملك مستوى يؤهله للعب في أي دوري في العالم، لكن الانتقال من أوروبا إلى المكسيك كان تغييرا كبيرا بالنسبة له، هناك أمور تؤثر عليه، عائلته، والطعام، وعاداته، وأسلوب حياته.”

وبدأ سانت ماكسيمين، وهو لاعب دولي سابق في منتخب فرنسا للشباب، مسيرته الكروية مع سانت إتيان في بلده الأم، ثم انتقل إلى موناكو ونيس، وفي عام 2019 إلى نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أمضى أربعة مواسم.

سجل 13 هدفاً خلال 124 مباراة مع فريق الماجبايز، لكنه عانى من الإصابات.