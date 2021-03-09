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حوادث

ضبط سيدة تزور الأختام والمحررات الرسمية بالإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:21 م
ضبط فتاة
ضبط فتاة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات ، صاحبة شركة خاصة بالطباعة وخدمات رجال الأعمال " كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية ") بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائها من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية متخذةً من الشركة المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عُثر على 2 جهاز حاسب آلى بفحصهما فنيًا تبين أنهما (مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى مجموعة من المستندات والبرامج والأختام المُستخدمة فى عملية التزوير – طابعة ألوان والمستخدمة فى عملية التزوير – مجموعة من التفويضات البنكية خالية البيانات ومعدة للتزوير- مجموعة من شهادات المنشأ وشهادات فحص النوعية المستخدمة فى إنهاء الإجراءات الإستيرادية "معدة للتزوير"- مجموعة من السجلات التجارية "مزورة بالكامل"- مجموعة من نماذج الإحصاء الموحد وقسائم التحصيل تحمل خاتم شعار الجمهورية "مقلد"- مجموعة من طوابع الدمغة "مزورة").

 بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامها بإصطناع تلك المحررات بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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