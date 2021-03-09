750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

وافق الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. مكافأة









ووجه الجيزاوى بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام ، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيز الكفاءات وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.









من ناحية أخرى شاركت جامعة بنها في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDUGATE 2021 وذلك في نسخته الثامنة المقامة في أحد فنادق القاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، تحت عنوان "التعليم العالى.. عشر سنوات من الآن" وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والخاصة.





وفي أول أيام المعرض شهد جناح جامعة بنها إقبالًا كبيرًا من الطلاب وسط إجراءات احترازية ومراعاة للتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حيث حرص الطلاب وأولياء أمورهم على التعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة.





وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى أن المعرض هذا العام يناقش قضايا التعليم العالي في ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم عالميًا مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذه الملتقيات التعليمية بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها جامعة بنها.





وأشار "الجيزاوي" إلى أهمية هذه الملتقيات كونها تناقش المستجدات في منظومة التعليم العالي بجانب كونها فرصة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين.





كما أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب سيطلعون خلال جناح جامعة بنها على كل البرامج الدراسية الجديدة مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم مبكرًا من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية موضحًا أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة فى مدينة العبور.