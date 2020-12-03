من حقك تنظمي.. انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة في القليوبية

أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة لتقديم كافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في المراكز الثابتة والعيادات المتنقلة تحت شعار "من حقك تنظمي".









وأوضحت المديرية فى بيان لها أن الحملة جاءت نظرا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات قطاع الصحة والسكان، وإيمانا بوضع حل للمشكلة السكانية.





وأشارت صحة القليوبية إلى انه سيتم تنظيم الحملة على مرحلتين الأولى تقام في الفترة من 6 ديسمبر إلى 10 ديسمبر في إدارات "القناطر – شبرا شرق - قليوب - العبور - طوخ - كفر شكر"، أما المرحلة الثانية فتنطلق فى الفترة من 7ديسمبر الى 13 ديسمبر بإدارات "بنها -الخانكة - شبرا الخيمة غرب -شبين القناطر - قها".





من ناحية أخرى أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية على ضرورة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل وتخصيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة مشيرا إلى أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات.





جاء ذلك الجولة التى قام وكيل وزارة الصحة يرافقه فريق من إدارة مكافحة العدوى والترصد وإدارة الطوارئ والتمريض مستشفى حميات بنها لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، لمواجهة انتشار فيروس كورونا .





وتابع الطباخ تواجد المستلزمات والأدوية الخاصة بمرضى كورونا وتابع قسم الأشعة والمعمل ومدى توافر التحاليل اللازمة لمرضى كورونا وأوصى مدير صحة القليوبية الفريق الطبي بالمتابعة المستمرة للمرضى مؤكداعلى وجود القوى البشرية اللازمة والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الخاصة بالعناية المركزة بكل مستشفى.





من جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه تم البدء في تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس.





وقال مجاهد ان ذلك يأتي في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى المحافظات وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذا للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.