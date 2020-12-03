وكيل صحة القليوبية: زيادة عدد أسرّة العناية المركزة لمواجهة كورونا

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية ضرورة زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة في المستشفيات، واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل، وتخصيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة، مشيرا إلى أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات.









جاء ذلك الجولة التى قام وكيل وزارة الصحة يرافقه فريق من إدارة مكافحة العدوى والترصد وإدارة الطوارئ والتمريض مستشفى حميات بنها لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





واطمأن "الطباخ"، إلى توافر المستلزمات والأدوية الخاصة بمرضى كورونا، وتابع قسم الأشعة والمعمل ومدى توافر التحاليل اللازمة لمرضى كورونا.





وأوصى مدير صحة القليوبية الفريق الطبي بالمتابعة المستمرة للمرضى، مؤكدا وجود القوى البشرية اللازمة والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الخاصة بالعناية المركزة بكل مستشفى.





من جانبه، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه تم البدء فى تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس.





وقال "مجاهد"، إن ذلك فى إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى المحافظات، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذا للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.





وأضاف أنه جارٍ عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة، مشيرا إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس.





وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب، وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مؤكدًا أن تنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحافظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.





من ناحية أخرى، قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية بمتابعة سير الأعمال الجارية في إعادة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان وأبور الثلج بمدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة وخلق أماكن انتظار للسيارات.





وقال المحافظ إن أعمال التطوير تشمل رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك وتركيب بالوعات شفط الأمطار بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.



