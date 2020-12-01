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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:54 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد
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إبراهيم الهوارى
تفقد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد اليوم مشروع الـ 30 مليون بيضة ضمن جولة بعدد من منشآت المحافظة حيث التقى بالشركة المكلفة من الجهاز المركزي للتعمير لمناقشه تطوير واستغلال الأراضي الخالية بالمشروع التي تبلغ 17 فدانا.

ووجه المحافظ باستغلال الأراضي الخالية لإنشاء صوب زراعية، وزراعة النخيل فضلا عن إضافة أنشطة أخرى مع رفع كفاءه العنابر وزياده عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية.

وجدير بالذكر أنه تم تأسيس المشروع في شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع واستقبال أول دفعة "كتاكيت" في شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 33 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما إلى 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل عنبرين تربية و 6 عنابر إنتاج، وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ بعض الأماكن الصالحة التابعة لأملاك الدولة ووجه بعمل حصر شامل لها، والنظر في استغلالها بالتنسيق مع جهات الولاية لعمل محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية، وأنشطة أخرى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المبنى الإداري للمناطق الصناعية بعرب العليقات، ووجه بتشغيل المبنى للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لإنجاز مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج.

جاء ذلك، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والعميد خالد كشك، رئيس مجلس مدينة الخانكة، ومدير عام الشؤون المالية، ومدير عام الشؤون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة مشروع الـ30 مليون بيضة بمدينة الخانكة.

كما تفقد المحافظ أعمال تجميل وتشجير شارع فريد ندا، حيث أبدى المحافظ عددا من الملاحظات بخصوص تعديل بعض أنواع النباتات وزراعة أشجار الزينة والنخيل، ووضعها بشكل متوازٍ ومتناسق مع أعمال التطوير، حرصا من المحافظ على زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما وجه بأن يتم طلاء واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصميمات المعتمدة لعودة انتظام الحركة المرورية للسيارات مشددا على ضروة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروع بالكامل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة سميرة العيوطي، نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، استشاري المشروع.
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