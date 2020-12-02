تطبيق المواعيد الجديدة..مصادرة 250 شيشة و300 كرسى إشغال طريق بشبرا الخيمة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه لا تهاون في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بقرارات الغلق في مواعيدها للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على المواطنين في ظل ارتفاع أعداد الإصابة يوم بعد الآخر.









وأضاف المحافظ أنه يتابع لحظة بلحظة مع جميع الأجهزة الأمنية ورؤساء المدن تطبيق قرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة باليوم الأول من قرار الغلق من الساعة الـ 10 مساء تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية من الـ 10 مساءً حتى الـ 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





من ناحية اخرى قام المحافظ بجولة مفاجئة لحي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة حيث تم المرور على المحلات، وتم تحرير 12 محضر مخالفة لمحلات مخالفة لقرار الغلق من بينها صالونات حلاقة وسيبرات كما تم غلق 3 مقاهي، حيث تم ضبط ما يقرب من 250 شيشة حيث تم مصادرتها ، كما تم ضبط ضبط 300 كرسى يتسبب في إشغال للطريق العام وقد وجه الهجان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشدد المحافظ على تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.





وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجارية في إعادة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان وابور الثلج بمدينة بنها واعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة وخلق أماكن انتظار للسيارات.





وقال المحافظ أن اعمال التطوير تشمل رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك وتركيب بالوعات شفط الأمطار بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.