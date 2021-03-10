9 آلاف وحدة سكنية.. الحكومة تعلن بدل سكن للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم الإنتهاء من تشطيب 9 آلاف وحدة سكنية داخل العاصمة الإدارية حتى الآن، حيث تصل مساحة الوحدة إلى 118 مترا، معقبا: سيتم إتاحتها للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الوحدات سيتم توفيرها بحوافز جيدة للموظفين، معقبا: سيتم خصم قيمة الأرض والمرافق من قيمة الوحدة بقيمة 225 ألف جنيه، أي يتبقى 450 ألف جنيه.





استرسل: الموظف الراغب في الحصول على الوحدات عليه أن يقوم بتسديد 25% من قيمة الوحدة فقط بإجمالي 110 الاف جنيه على أقساط.





وفيما يخص باقي سعر الوحدة، أوضح أن الدولة ستعطي كل موظف منتقل للعيش في العاصمة الإدارية بدل سكن، وعليه يقوم الموظف باستخدام البدل لتغطية ودفع باقي قيمة الوحدة.





وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن هذا البدل قريبا، معقبا: الموظف لن يقوم بدفع أي قسط من مرتبه بل من بدل السكن الذي توفره الدولة له.



