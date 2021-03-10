حسام حسن ينفعل على لاعبي الاتحاد السكندري

انفعل حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة مساء أمس " الثلاثاء "ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.





جاء ذلك لعدم تلبيه طموحات الفريق وجماهيره خاصة في ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلال المركز السابع بجدول الدوري وضياع العديد من الفرص التي كادت آن تضع سيد البلد في مركز متقدم بجدول الدوري .





وبدأ حسام حسن كلامه للاعبيه عقب المباراة بغضب كبير وعنف لاعبي الخط الوسط والهجوم على إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كادت آن يتنهي المباراة بتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبي.





وطالب حسام حسن من لاعبي الفريق مصالحة الجماهير بالفوز على البنك الأهلي في المباراة القادمة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .





وقرر حسام حسن منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يتم استئناف التدريبات غدا " الخميس "، على ملعب النادي بسموحة .









وانتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.





بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري لإحراز هدف التقدم وتمكن لاعبو غزل المحلة من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم.





وتمكن غزل المحلة من السيطرة وفرض الضط والاستحواذ على دفاع الاتحاد السكندري في الشوط الثاني ووصل لاعبو المحلة أكثر من مرة لمنطقة جزاء الاتحاد دون تشكيل خطورة على حارس زعيم الثغر محمد صبحي.





وأهدر لاعبو الاتحاد السكندري العديد من الفرص التي كادت ان تنهي المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية ولكن لما يحالفهم الحظ.





ويحتل الاتحاد السكندري المركزالسابع برصيد 22 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد غزل المحلة في المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:





وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي:محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبدالغني محمد، السيد سالم

خط الوسط:عمار حمدي، خالد الغندور، فوزي الحناوي، مانجا

الهجوم: اوكوي، رزاق سيسيه، روماريو.

بينما خاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمرو شعبان





خط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي خالد





خط الوسط: بسام ماهر وأحمد البنداري وأحمد الشيخ





وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب