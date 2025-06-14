وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى 45 «محور السادات»

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء كوبرى 45 (محور السادات)، على مستويين لربط شارع السادات (٤٥) بالطريق الساحلي الدولي، عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل بالإسكندرية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بموقع المشروع الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويبلغ إجمالي أطواله حوالي (2,6) كم( 3 حارات مرورية بكل اتجاه “مستوى”)، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظراً لكون شارع السادات (45) هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.

ووجه وزير الإسكان بدفع العمل بالمشروع نظرا لأهميته في كونه يربط عددا من المحاور الرئيسية، بجانب الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع ورفع المخلفات من موقع المشروع اولا بأول، والتواجد الميدانى والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من المشروع.

كما وجه وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بتوفير منطقة مسطحات خضراء تضم أنشطة ترفيهية لتكون متنفسًا لسكان ورواد المنطقة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسهم في تحسين الرؤية البصرية بمحيط المشروع.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفى كامل، خاصة أن شارع محمد أنور السادات يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع يهدف أيضا إلى استيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع فى الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش الذى قام بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وتم افتتاحها رئاسياً في شهر يونيو 2023.





