انتحار سيدة بتناول حبة غلة بسبب خلافات زوجية بكفر الزيات

أقدمت سيدة فى نهاية العقد الثان ي من العمر على الانتحار بعد تناولها حبوب الغلال بكفر الزيات بسبب خلافات زوجية.





كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول المدعوة هند .م ٣٠ سنة الى المستشفى العام وبمجرد وصولها فارقت الحياة.





فعلى الفور تم تشكيل فريق بحث حيث أكدت التحريات المبدئية ان المجنى علية اقدمت على تناول حبوب الغلة بسبب وجود خلافات زوجية.



