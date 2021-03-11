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حوادث

انتحار سيدة بتناول حبة غلة بسبب خلافات زوجية بكفر الزيات

الخميس 11/مارس/2021 - 12:17 ص
صدى البلد
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احمد علي
أقدمت سيدة فى نهاية العقد الثاني من العمر على الانتحار بعد تناولها حبوب الغلال بكفر الزيات بسبب خلافات زوجية.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن  الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول المدعوة هند .م ٣٠ سنة الى المستشفى العام وبمجرد وصولها فارقت الحياة.

فعلى الفور تم تشكيل فريق بحث حيث أكدت التحريات المبدئية ان المجنى علية اقدمت على تناول حبوب الغلة بسبب وجود خلافات زوجية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.
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