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رياضة

حكام مباراة الخميس .. محمود ناجي يدير لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:10 ص
صدى البلد
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يسري غازي


أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى الدورى الممتاز.


ويلتقى مساء غد الخميس الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذى يقوده فنيا هيثم شعبان فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر بالدورى الممتاز.


جاء طاقم حكام الزمالك وسيراميكا كليوباترا على النحو التالي: 


محمود ناجي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود ابوالرجال ومحمد محمود لطفى وحكما رابعا احمد ابراهيم وحكما للفيديو محمود بسيوني ومساعده عاطف حسين.

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