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فن

بمركز الإبداع.. مديحة حمدى تكريم رجاء حسين بمناسبة عيد الام

الخميس 11/مارس/2021 - 05:43 ص
رجاء حسين
رجاء حسين
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أحمد إبراهيم
تستضيف الفنانة القديرة مديحة حمدى أم الشهيد الفنانة القديرة رجاء حسين بصالونها الثقافى بمناسبة عيد الأم، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

وتتحدث الفنانة رجاء حسين فى حوار مفتوح مع سفيرة النوايا الحسنة القديرة مديحة حمدى عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية ومواقف حياتية تبوح بها لأول مرة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم: سيدة المسرح العربى سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون مديحة حمدى، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان مجدي صبحي وآخرين مع فقرات فنية غنائية للمطربة نهلة خليل.

صالون الفنانة القديرة مديحة حمدى كرمت فيه منذ فترة قصيرة الفنان القديرة ليلى طاهر التي تحدثت عن مشوارها ومسيرتها والصالون يناقش قضايا فنية واجتماعية وثقافية ويتخلله فقرات غنائية.

يذكر أن الفنانة رجاء حسين عملت فى البداية مع فرقة نجيب الريحانى، ثم عملت في السينما والتليفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، ومن أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا).
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