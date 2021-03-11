بمركز الإبداع.. مديحة حمدى تكريم رجاء حسين بمناسبة عيد الام

تستضيف الفنانة القديرة مديحة حمدى أم الشهيد الفنانة القديرة رجاء حسين بصالونها الثقافى بمناسبة عيد الأم، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.





وتتحدث الفنانة رجاء حسين فى حوار مفتوح مع سفيرة النوايا الحسنة القديرة مديحة حمدى عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية ومواقف حياتية تبوح بها لأول مرة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم: سيدة المسرح العربى سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون مديحة حمدى، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان مجدي صبحي وآخرين مع فقرات فنية غنائية للمطربة نهلة خليل.





صالون الفنانة القديرة مديحة حمدى كرمت فيه منذ فترة قصيرة الفنان القديرة ليلى طاهر التي تحدثت عن مشوارها ومسيرتها والصالون يناقش قضايا فنية واجتماعية وثقافية ويتخلله فقرات غنائية.



