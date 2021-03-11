فاجعة عائلية .. حريق متعمد ينهي حياة أم وطفليها

في مأساة عائلية، لقيت أم في الـ34 من عمرها وطفلاها مصرعهم متأثرين بإصابات لحقت بهم جراء " حريق متعمد " نشب بمحل إقامتهم في بداية الأسبوع الجاري.









ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحريق نشب في محل إقامة العائلة بمنطقة "لويشام" الواقعة جنوب شرق لندن في الساعات الأولى من صباح يوم السبت؛ وتمكنت فرق الطوارئ من إخراج ثلاثة أشخاص من العقار المحترق.

















ونُقلت الأم بصحبة طفليها، اللذين يبلغ عمرهما 14 عامًا و5 أعوام، إلى المستشفى، حيث توفي الطفل الأصغر عمرًا والذي لم يشر سوى إلى اسمه الأول "جوزيف" في وقت لاحق من اليوم ذاته، وأكدت فحوصات ما بعد الوفاة أنه توفي جراء استنشاقه الدخان الناجم عن الحريق.









وكشفت الشرطة المحلية أن الأم والطفل الأكبر عمرًا توفيا بدورهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما بعد أيام من إخراجهما من العقار المحترق، حيث توفي الصبي أمس الأربعاء، ولحقت به والدته في وقت سابق من اليوم، الخميس.

















ووفقًا للمحققين في الواقعة، فإنه يُعتقد أن الحريق نشب عمدًا على يد "أحد المتواجدين بالعقار"، ولا تبحث السلطات حاليًا عن أي شخص آخر يشتبه في تورطه في إشعال الحريق.







