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رياضة

أتمنى لك كل التوفيق والنجاح.. الحضري يهنئ دروجبا بعيد ميلاده

الخميس 11/مارس/2021 - 09:04 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

هنأ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق ديدييه دروجبا لاعب منتخب ساحل العاج بعيد ميلاده. 


ونشر الحضري مجموعة من الصور له مع دروجبا وعلق عليها قائلا: "‬‏‪كل سنة وانت طيب يا صديقي، عيد ميلاد سعيد وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح". 


وفي وقت سابق، أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن عدم قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا".

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