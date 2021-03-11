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جامعة حلوان تنظم ورشًا تدريبية لدعم البحث العلمي .. إطلاق طاقات الإبداع والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة .. ماجد نجم: نسعى للوصول لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:49 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
جامعة حلون :
 دورة تدريبية حول  أسباب رفض نشر الورقة البحثية  
- البحث العلمي المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة 
-: البحث العلمى يدفع لإطلاق طاقات الابداع و الابتكار 

 تعقد وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان  العديد من ورش العمل  و الدورات التدريبية حول كيفية اعداد المشاريع البحثية و تطوير منظومة البحث العلمى و توسيع افاقه منذ بداية العام الحالى. 


وذلك  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.

 
وصرح الدكتور  ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  ان الجامعة تنظم هذه الورش فى اطار حرصها على تنظيم العديد من اللقاءات العلمية  التى تساهم فى دعم منظومة البحث العلمى، حيث يعد البحث العلمي هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، لدوره الفاعل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، ومساهمته في ترسيخ لبنات التنمية ببلادنا . 


واضاف نجم الى ان البحث العلمى يدعم ويدفع الى إطلاق الابداع والابتكار في تطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية، وتمكين مقومات التميز  


ونوه الى ان الورش التى تطلقها الجامعة  تؤدى الى  عملية النهوض بالبحث العلمي و  تحقيق مراكز متقدمة لجامعة حلوان في التصنيفات الدولية.


و من ورش العمل التى اطلقتها وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوام  ورشة عمل عن المراجعات وأسباب رفض النشر العلمى عبر تطبيق زووم . 

و حاضر في ورشة  العمل  الدكتورة أماني السيد أستاذ ورئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، و الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا، ومدير وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، وعضو المجلس العلمي النوعي للأبحاث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، ودبلوم الأبحاث الإكلينيكية - جامعة ليفربول.

وأفاد  الدكتور محمد القصاص خلال ورشة العمل بتعريف عملية المراجعات فى البحث العلمى وهى عملية تدقيق وفحص تجرى وتتم على الأعمال البحثية، ويحاول تحديد وتقييم وانتقاء وتحضير كل الدلائل العلمية ذات الجودة العالية حول ذلك الموضوع، وأيضا البحث فيما قد تم نشره حول الموضوع ومحطات وصول العلم فيه، وتتم المراجعات من حيث طبيعة المنهج العلمي الذي تم استخدامه، ورصد الملاحظات ومعرفة جوانب القصور في المقال العلمي أو الورقة البحثية وكيفية حلها ومعالجتها.


كما أشار القصاص  إلى طريقة الرد على المراجعين على أن  نبدأ الرسالة بمقدمة شكر وتقدير لجهود المُحرّر والمراجعين، وأن تكون دقيقًا في إجابتك على كل تعليق أو ملاحظة مهما كانت صغيرة، ومحاولة إظهار الجهد الكبير الذي بذلته في التعديل المطلوب، وأن تكون على أتم الأستعداد لمزيد من التعديلات في حال تعديلك الأول لم يكن كافيًا ومرضيًا للمراجعين، ويفضل أن تنتهي رسالتك بشكر مجدد للمُراجعين وتثمين وقتهم وجهدهم المبذول في تدقيق ومُراجعة ورقتك البحثية.


ناقشت  الدكتورة أمانى السيد خلال ورشة العمل أسباب رفض نشر الورقة البحثية على مواقع النشر الدولية وتتمثل فى عدم احترام المعايير الشكلية كإفتقار الورقة البحثية إلى أحد العناصر الشكلية الضرورية، واكتشاف محتوى مسروق من أبحاث علمية سبق نشرها، إرسال الورقة البحثية إلى أكثر من مجلة علمية في الوقت ذاته، عدم وضوح الجداول و الصور التوضيحية، إذا كانت الورقة البحثية جزء من دراسة علمية لأنه يتضح لهيئة التحكيم أن المحتوى المعروض على أنظارهم مبتور من دراسة علمية، ومستوى اللغة قد تؤدى إلى رفض الورقة البحثية  فيجب أن تكون اللغة التي كتبت بها الورقة البحثية سليمة واللجوء لخدمات مدقق لغوي محترف، لتفادي تكرار نفس الأمر مستقبلا.


أدار ورشة العمل الدكتورة هايدى سمير رئيس قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة حلوان، وشهدت ورشة العمل مشاركة 500 من الباحثين  وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية .
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