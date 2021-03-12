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تعليم

16 مارس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن مقترحات المنح البحثية والدولية

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:54 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان،   مجموعة  البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 عقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان  ورشة عمل عن المراجعات وأسباب رفض النشر العلمى عبر تطبيق زووم،  وذلك  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.


و حاضر في ورشة  العمل  الدكتورة أماني السيد  و رئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، و الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا، ومدير وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، وعضو المجلس العلمي النوعي للأبحاث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، ودبلوم الأبحاث الإكلينيكية - جامعة ليفربول.
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