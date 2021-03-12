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هاني حتحوت: قدمت برنامج أطفال في بداية عملي.. وإبراهيم فايق: اشتغلت كهربائي زمان.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:56 ص
هاني حتحوت وإبراهيم
هاني حتحوت وإبراهيم فايق
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هاني حسين
حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم "  المذاع على قناة " سي بي سي ".

وقال  هاني حتحوت في  حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" بدأت في مجال الإعلام في 2008  وكنت  بقدم برنامج أطفال  وكانوا جايبني عشان شكلي طفل ".

وأضاف هاني حتحوت :"  بعد التخرج على الفور بدأت العمل في مجال الإعلام الرياضي ".

ومن جانبه قال الإعلامي إبراهيم فايق :"  انا اشتغلت حاجات كتير قبل الاتجاه إلى مجال الإعلام الرياضي"، مضيفا:" زمان كان عندنا محل أدوات كهربائية وكنت بشتري البضاعة وكنت ببيع، وقررت أشتغل كهربائي مع الصنايعية".
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