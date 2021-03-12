هاني حتحوت: قدمت برنامج أطفال في بداية عملي.. وإبراهيم فايق: اشتغلت كهربائي زمان.. فيديو

حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".





وقال هاني حتحوت في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" بدأت في مجال الإعلام في 2008 وكنت بقدم برنامج أطفال وكانوا جايبني عشان شكلي طفل ".





وأضاف هاني حتحوت :" بعد التخرج على الفور بدأت العمل في مجال الإعلام الرياضي ".



