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سيد القمني يكشف لأول مرة عن تفاصيل سرقة منزله : كله راح وأنا خسرت عمري وحياتي

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:44 ص
الدكتور سيد القمني
الدكتور سيد القمني
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إسراء صبري
كشف الدكتور سيد القمني، عن تفاصيل تعرض منزله للسرقة وتخريب كل ممتلكاته، موضحًا أن عملية السرقة كانت يوم الثلاثاء بعد أن أكد أحد جيرانه بأن البيت قد تم إنارته يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه اكتشف السرقة يوم الخميس.

وأضاف "القمني"، خلال فيديو مُذاع ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم سرقة محتويات المنزل، حيث إنه تم سرقة الذهب الموجود في المنزل الذي يخصه ويخص عائلته بأكملها، متابعًا: "اللي ما قدروش يخدوه كسروه".

وأوضح أن عملية السرقة ليست عادية، حيث إنه اشتملت على حالة من الكراهية على المنزل وصاحبه، مؤكدًا أنه كان يهتم بالمقتنيات التاريخية وتم سرقتها بأكملها، كالكثير من السيوف التاريخية لم يعرفوا قديمتها، متابعًا: "البيت خرابة أنا خسرت حياتي وعمري، كل اللي شقيت علشانة راح".
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