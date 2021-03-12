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رياضة

رسميا.. عبد الحليم علي يعلن استقالته من منصب مدير الكرة بالزمالك

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:03 ص
عبد الحليم علي
عبد الحليم علي
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محمد رشاد
أعلن عبد الحليم علي استقالته من منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسميا، عقب رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو وقدوم الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رفض وجود منصب مدير الكرة.

ونشر عبد الحليم علي بيانا، يعتذر فيه عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك، وتوجه فيه  بالشكر لجماهير الزمالك، وللاعبين عن الفترة التي عمل فيها معهم.

كما وجه مدير الكرة السابق  الشكر أيضا لـ جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، وتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد في المستقبل.

وجاء بيان عبد الحليم علي كالتالي:

بيان رسمي من عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك:

احتراما لجماهير الزمالك العظيمه التي هى العصب الأساسي والداعم الكبير والفعال لفريق الكرة أتقدم بالاعتذار عن الإستمرار في عملي كمدير للكره واتوجه بالشكر لجمهورنا الحبيب الذي تربطني به علاقه أبديه وكذلك اشكر لاعبي الزمالك الذي أثق أنهم على قدر المسئولية وقادرون على بذل أقصي الجهد للوقوف على منصات التتويج وكذلك اشكر المدير الفني جايمي باتشيكو الذي عمل بإخلاص طوال الفترة الماضيه وترك الفريق متربعا على قمه الدوري متمنيا كل التوفيق للجهاز الفني الجديد في أن يحقق طموحات الملايين من الجماهير الوفيه في كل مكان.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

و أعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.
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