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فن

أخبار الفن .. سلوى عثمان تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة أحلام الجريتلى .. والظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:15 ص
صدى البلد
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احمد البهى

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتية :


سلوى عثمان باكية: سأفتقد أحلام الجريتلى ووفاتها صدمتنى 

كشف الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل علاقتها بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، والتى رحلت عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث أكدت انهما كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، وقد صدمت من خبر وفاتها، خاصة وان الاخيرة كانت بصحة جيدة قبل ساعات من وفاتها.

 

بعد نيللى كريم .. محمد فراج يتصدر بوستر ضد الكسر

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل " ضد الكسر " البوستر الخاص بالفنان محمد فراج ، بعدما طرحت منذ أيام قليلة ماضية ملصق دعائى أخر للعمل ظهرت عليه الفنانة نيللى كريم منفردة .


أكد المؤلف إياد صالح أن مسلسل " قارئة الفنجان " ، والمقرر عرضه اليوم الجمعة على إحدى المنصات الإلكترونية سوف يتكون من عشر حلقات فقط  .

الظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى.. غادة نافع ونجلها فى جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة غادة نافع ونجلها أحمد إلى جلسة تصوير جديدة بعدسة موقع صدى البلد ، وذلك فى إطار حديثهما عن طقوس احتفالهم بعد العيد والمقرر الاحتفال بع يوم 21 مارس الجارى . 

 



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