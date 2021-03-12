أخبار الفن .. سلوى عثمان تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة أحلام الجريتلى .. والظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى

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سلوى عثمان باكية: سأفتقد أحلام الجريتلى ووفاتها صدمتنى

كشف الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل علاقتها بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، والتى رحلت عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث أكدت انهما كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، وقد صدمت من خبر وفاتها، خاصة وان الاخيرة كانت بصحة جيدة قبل ساعات من وفاتها.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل " ضد الكسر " البوستر الخاص بالفنان محمد فراج ، بعدما طرحت منذ أيام قليلة ماضية ملصق دعائى أخر للعمل ظهرت عليه الفنانة نيللى كريم منفردة .









أكد المؤلف إياد صالح أن مسلسل " قارئة الفنجان " ، والمقرر عرضه اليوم الجمعة على إحدى المنصات الإلكترونية سوف يتكون من عشر حلقات فقط .

خضعت الفنانة غادة نافع ونجلها أحمد إلى جلسة تصوير جديدة بعدسة موقع صدى البلد ، وذلك فى إطار حديثهما عن طقوس احتفالهم بعد العيد والمقرر الاحتفال بع يوم 21 مارس الجارى .



