سلوى عثمان باكية: سأفتقد أحلام الجريتلى ووفاتها صدمتنى

كشف الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل علاقتها بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، والتى رحلت عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث أكدت انهما كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، وقد صدمت من خبر وفاتها، خاصة وان الاخيرة كانت بصحة جيدة قبل ساعات من وفاتها.

وتابعت " سلوى عثمان " خلال ندوة تكريمها بصدى البلد ، أن علاقتها بالفنانة أحلام الجريتلى توطدت خلال تصويرهما مسلسل البرنس العام الماضى حيث ان هناك عدد من المشاهد كانت تجمعها وهو ما جعلها ترافقها بالكواليس .

وأضافت أن الراحلة كانت تجمعها بكل الوسط الفنى علاقة طيبة، وقد كانت أخر جلسة جمعتها بها منذ ساعات قبل وفاتها خلال تصويرهما مسلسل " نسل الاغراب " مع المخرج محمد سامى .

استكملت " عثمان " حديثها أن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى كانت لها مكانة فنية خاصة وكانت تجيد أى دور فنى يسند اليها ، مؤكدة أنها على المستوى الشخصى ستفقدها .