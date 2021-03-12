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فن

سلوى عثمان باكية: سأفتقد أحلام الجريتلى ووفاتها صدمتنى

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
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أحمد البهى

كشف الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل علاقتها بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، والتى رحلت عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث أكدت انهما كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، وقد صدمت من خبر وفاتها، خاصة وان الاخيرة كانت بصحة جيدة قبل ساعات من وفاتها.

وتابعت " سلوى عثمان " خلال ندوة تكريمها بصدى البلد ، أن علاقتها  بالفنانة أحلام الجريتلى توطدت خلال تصويرهما مسلسل البرنس العام الماضى حيث ان هناك عدد من المشاهد كانت تجمعها وهو ما جعلها ترافقها بالكواليس .

 

وأضافت أن الراحلة كانت تجمعها بكل الوسط الفنى علاقة طيبة، وقد كانت أخر جلسة جمعتها بها منذ ساعات قبل وفاتها خلال تصويرهما مسلسل " نسل الاغراب " مع المخرج محمد سامى . 

 

استكملت " عثمان " حديثها أن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى كانت لها مكانة فنية خاصة  وكانت تجيد أى دور فنى يسند اليها ، مؤكدة أنها على المستوى الشخصى ستفقدها . 

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