قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنصل فلسطين بالإسكندرية: الدولة المصرية لها دور مهم في إبراز الهوية الوطنية لبلادنا

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 أكد قنصل فلسطين بالإسكندرية محمد شقورة، أن الدولة المصرية لها دور مهام في إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية عبر المعارض والفعاليات الفنية التي تنظمها مصر على أرضها للجالية الفلسطينية وتشمل كافة المجالات الفنية والثقافية.

وقال القنصل الفلسطيني -في تصريح اليوم الأحد عقب افتتاح معرض "فلسطين الهوية والتراث" بنقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية- إن المعرض يمثل رسالة ثقافية وفنية مهمة تبرز الدور المحوري للفن في حفظ الهوية الوطنية ونقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، وإن هذا الحضور الكبير والمميز يؤكد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ويسلط الضوء على معاناته المستمرة.

وأشاد القنصل بالفلسطيني بدور الفنانين المصريين والعرب في دعم القضية الفلسطينية عبر الإبداع الفني.

بدوره، قال نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية حسن وصفي، إن النقابة حريصة على احتضان الفعاليات الفنية ذات البعد القومي والإنساني و أن المعرض الذي يضم أعمالًا فنية لـ26 فنانا تشكيليا يأتي تجسيدا لتضامن فناني الإسكندرية مع أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمهم لحقوقهم المشروعة في التمسك بأرضهم، والعيش عليها. 

وأشار إلى أن لوحات المعرض تنوعت بين الرؤى البصرية التي تعكس ملامح الهوية الفلسطينية وتجسد التراث الشعبي والإنساني لفلسطين بما يحمله من رموز تاريخية وثقافية تعبّر عن الأصالة والصمود والانتماء، حيث جسدت لوحاتهم "الهوية الفلسطينية وتراثها" وأبرزت أبعاد المعاناة الإنسانية التي يعاني منها أبناء فلسطين على مدار عقود من الاحتلال الإسرائيلي.
 

قنصل فلسطين إبراز الهوية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

Afeela 1

بلايستيشن داخل السيارة.. سوني وهوندا الكهربائية "Afeela 1" بتجربة فريدة لـ"جيمرز"

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. وإطلاق نظام OriginOS 6 عالميا.. إليك الهواتف المؤهلة

ام جي HS هايبرد موديل 2026

سعر ام جي HS هايبرد 2026 في السعودية

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد