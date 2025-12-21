قنصل فلسطين بالإسكندرية: الدولة المصرية لها دور مهم في إبراز الهوية الوطنية لبلادنا

أكد قنصل فلسطين بالإسكندرية محمد شقورة، أن الدولة المصرية لها دور مهام في إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية عبر المعارض والفعاليات الفنية التي تنظمها مصر على أرضها للجالية الفلسطينية وتشمل كافة المجالات الفنية والثقافية.

وقال القنصل الفلسطيني -في تصريح اليوم الأحد عقب افتتاح معرض "فلسطين الهوية والتراث" بنقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية- إن المعرض يمثل رسالة ثقافية وفنية مهمة تبرز الدور المحوري للفن في حفظ الهوية الوطنية ونقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، وإن هذا الحضور الكبير والمميز يؤكد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ويسلط الضوء على معاناته المستمرة.

وأشاد القنصل بالفلسطيني بدور الفنانين المصريين والعرب في دعم القضية الفلسطينية عبر الإبداع الفني.

بدوره، قال نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية حسن وصفي، إن النقابة حريصة على احتضان الفعاليات الفنية ذات البعد القومي والإنساني و أن المعرض الذي يضم أعمالًا فنية لـ26 فنانا تشكيليا يأتي تجسيدا لتضامن فناني الإسكندرية مع أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمهم لحقوقهم المشروعة في التمسك بأرضهم، والعيش عليها.

وأشار إلى أن لوحات المعرض تنوعت بين الرؤى البصرية التي تعكس ملامح الهوية الفلسطينية وتجسد التراث الشعبي والإنساني لفلسطين بما يحمله من رموز تاريخية وثقافية تعبّر عن الأصالة والصمود والانتماء، حيث جسدت لوحاتهم "الهوية الفلسطينية وتراثها" وأبرزت أبعاد المعاناة الإنسانية التي يعاني منها أبناء فلسطين على مدار عقود من الاحتلال الإسرائيلي.

