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اقتصاد

تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:01 م
سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد"،أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 12 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

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استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

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ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.



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