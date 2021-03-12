تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

ينشر موقع "صدى البلد"،أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 12 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
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استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
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ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.10 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
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استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
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ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.10 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.