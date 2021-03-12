للشهر الثاني على التوالي.. إلكاي جندوجان يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي





وأعلنت رابطة البريميرليج فوز جندوجان بالجائزة للمرة الثانية تواليًا، بعد تسجيله 4 أهداف الشهر الماضي وصناعته هدف وحيد لزملائه.





وفاز جندوجان بالجائزة متفوقًا على زميله جواو كانسيلو، والبرتغالي برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد، والإنجليزي خيسي لينجارد من وست هام يونايتد، والبرتغالي روبين نيفيز لاعب ولفرهامبتون، الدنماركي يواخيم أندرسون من فولهام، الإنجليزي هارفي بارنز من ليستر سيتي، والبرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد.





جدير بالذكر أن جندوجان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير الماضي.

فاز الألماني إلكاي جندوجان، لاعب نادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.