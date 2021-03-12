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فن

ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:30 م
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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آيه عاطف - أحمد إبراهيم - عدسة/ نور المصري
حلت الفنانة ندى بسيوني، منذ قليل ضيفة موقع "صدى البلد"، في ندوة وتكريم لها عن مجمل أعمالها.

تحدثت ندى بسيوني، عن كواليس أعمالها الفنية وعن برنامجها الجديد الذي تقدمه ويحمل إسم "حاجة حلوة"، كما أكدت إنها شخصية متفائلة تحب النظر للحياه بشكل إيجابي.

كما تحدثت ندى بسيوني عن فيلمها الجديد "ساحر النساء"، الذي إنتهت من تصويره مؤخرًا ومن المقرر أن يتم الأعلان عن موعد عرضه في السينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشفت عن رأيها في السوشيال ميديا، وتأثيرها على الفن والفنانين، كما أبدت إعجابها بالفنان محمد رمضان وأشادت مواقفه الأنسانية، كما كشفت عن رأيها في الفنانة ياسمين صبري.


ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد.. صور
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