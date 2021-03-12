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أخبار العالم

إيطاليا: نواجه موجة جديدة من وباء كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:07 م
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي
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قسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن بلاده تواجه موجة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد أكثر من عام على ظهور الوباء.

قالت الحكومة الإيطالية في وقت سابق إن إيطاليا ستخضع للإغلاق الشامل خلال عطلة عيد الفصح، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ومن المقرر إغلاق المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 3 حتى 5 إبريل، ولن يسمح للإيطاليين بمغادرة منازلهم إلا لأسباب قهرية، مثل العمل أو الذهاب للمستشفى أو لظروف طارئة.

وتبدأ إيطاليا، الأسبوع الجاري، إغلاق عدد من المناطق بشكل شبه كامل بغد تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات خلال الأسابيع الماضي.

وشهدت إيطاليا التي كانت أول دولة غربية تضررت بشدة من الوباء ، ارتفاع الإصابات بنسبة 10% هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق ، وحذر المسؤولون من أن الوضع يتدهور مع انتشار سلالات جديدة شديدة العدوى.

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