إصابة نجل الداعية محمد حسان في اصطدام سيارة بالشيخ زايد

صدمت سيارة، نجل الداعية محمد حسان، في مدينة الشيخ زايد ، أثناء عبوره للطريق؛ ما أدى لإصابته بكدمات وخدوش نُقل على أثرها للمستشفى.





وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بميدان بلازا بالشيخ زايد وسقوط مصاب.





وانتقلت قوة امنية لموقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المصاب ، نجل الداعية الإسلامي محمد حسان، وأنه مصاب بكدمات في اليد وخدوش طفيفة.





وتبين من التحريات أنه كان يعبر الطريق مترجلا ، وأثناء مرور سيارة "فولكس فاجن" يقودها شاب؛ اصطدمت به وسقط على الأرض.



