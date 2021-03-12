ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:11 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
Advertisements
عبدالله هشام
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي الأساسيين تدريبات استشفائية ، من أجل إزالة علامات والإرهاق والتعب ، فى أعقاب مشاركتهم بلقاء الأهلى الأخير.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البوسنى يوفيتش منح اللاعبين راحة سلبية أمس ، بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين دون رد ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ12 بمسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ الفريق الاستعداد اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، تحضيرا للقاء طلائع الجيش الثلاثاء القادم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، فى إطار مواجهات الجولة الــ16 بالمسابقة.

وأدى باقى اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعى ، كما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.

فى سياق متصل ، أصبح عبد الله جمعة عواض الظهير الأيمن جاهرا للمشاركة مع الفريق بعد اكتمال شفاءه وجاهزيته.

وحرص على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة ،المشرف على الفريق على حضور المران ومساندة اللاعبين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبوجريشة والعمدة يؤازران الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز غدًا

الإسماعيلي يوافق على طلب "يوفيتش" المدير الفني

خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

مران الإسماعيلى اليوم استعدادًا لمواجهة سيد البلد غدًا في الدوري "صور"

الإسماعيلي يتجاوز هزيمة الاتحاد ويستعد لـ كأس مصر دون راحة

كواليس تراجع مجلس الإسماعيلي عن أول طلب لـ يوفيتش "خاص"

ترشيحاتنا

الصحة : تسجيل 639 إصابة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

حسام غالي يبكي على الهواء.. فيديو

كارتيرون : الزمالك أفضل من الترجي فنيا وسأعوض رحيل مصطفى محمد

الكويت.. قرار عاجل بإلغاء النقاط الأمنية في تطبيق الحظر

تقرير: تركيا تتودد لمصر لكسر عزلتها الإقليمية

أنا أكثر فنانة عملت أفلام سياسية ووطنية.. نادية الجندي تكشف مؤامرات حيكت ضدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة