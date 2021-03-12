الإسماعيلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي الأساسيين تدريبات استشفائية ، من أجل إزالة علامات والإرهاق والتعب ، فى أعقاب مشاركتهم بلقاء الأهلى الأخير.





وفضل الجهاز الفنى بقيادة البوسنى يوفيتش منح اللاعبين راحة سلبية أمس ، بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين دون رد ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ12 بمسابقة الدورى الممتاز.





وبدأ الفريق الاستعداد اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، تحضيرا للقاء طلائع الجيش الثلاثاء القادم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، فى إطار مواجهات الجولة الــ16 بالمسابقة.





وأدى باقى اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعى ، كما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.





فى سياق متصل ، أصبح عبد الله جمعة عواض الظهير الأيمن جاهرا للمشاركة مع الفريق بعد اكتمال شفاءه وجاهزيته.



