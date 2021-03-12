منطق المرتزقة فشل.. واشنطن: ليبيا تستحق مستقبلا بلا عنف أو تدخل أجنبي

أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بيانًا، هنأ فيه الشعب الليبي بنيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي.





وقال سوليفان في بيانه "نيابة عن الرئيس بايدن، أهنئ الشعب الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021".





وأضاف سوليفان "يستحق جميع الليبيين هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية، واستعادة سيادتهم بعيدًا عن التدخل الأجنبي والعنف، وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية".





وأكد سوليفان أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب كل الملتزمين بالانتخابات، وبدعم وساطة الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين سنعمل على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون".





وتابع سوليفت "لقد فشل منطق التصعيد العسكري الفارغ. لقد مضى وقت أطول من اللازم على قيام الدول الأجنبية بإرسال المرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين الأبرياء لبدء انسحابهم واحترام الدعوات الليبية للانتقال السياسي السلمي".





وختم سوليفان بالقول "الآن حانت فرصة لليبيين لإلقاء أسلحتهم وحل خلافاتهم سلميًا والاشتراك في حقبة جديدة من القانون والنظام، وكتابة فصل أكثر استقرارًا وازدهارًا في تاريخهم".