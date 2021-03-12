المنفي يوجه رسالة للشعب الليبي

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رسالة إلى الشعب الليبي، معربا عن امتنانه بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من الانقسام.





ووعد المنفي بإفساح المجال لدعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد المؤسسة العكسرية، مشيرا إلى أن الجهد الأكبر سينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها.





وقال المنفي في كلمة موجههة للشعب الليبي "هنئكم بمنح مجلس النواب الموقر الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة تاريخية بعد طول انقسام".





وتابع "أقف أمام تضحياتكم وكفاحكم بكل إجلالٍ وإكبار لأعاهدكم ببذل كل الجهود الممكنة من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء دولتنا الديمقراطية".





وأكد أنه لن يدجر جهدا ي العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري لمعالجة الملفات النازفة والضرورية، مثل مواجهة جائحة كورونا.





وأوضح المنفي أن الجهد الأكبر فسينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية، والتوطئة لها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا،



