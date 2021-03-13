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سيارات

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

السبت 13/مارس/2021 - 03:03 ص
سانج يونج تزيل النقاب
سانج يونج تزيل النقاب عن اصدار الجيل القادم من ريكستون موديل
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صبري طلبه

كشفت شركة سانج يونج الكورية عن اصداراها المطور من النسخة ريكستون، و التي انطلقت للمرة الأولى في عام 2001، و توالى الجيل الثاني من هذا الاصدار في عام 2017، أي بعد 16 عامًا من انشاء ريكستون الجيل الأول، و قد منحت سانج يونج أيقونتها المطورة عدة تحديثات تتعلق من الناحية الميكانيكية، و عناصر التصميم المختلفة.

 

اعتمدت ريكستون على قوة محركها الديزل صاحب الـ 2200 سي سي، ولكنها اضافت له عدة قدرات اضافية ليأتي بقوة 202 حصان بدلًا من 180 حصان، و 439 نيوتن/متر من عزم الدوران بدلًا من 420 نيوتن/متر، مما يجعل النسخة الجديدة تستطيع أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 11.9 ثانية.

 

التصميم الخارجي للسيارة اعتمد على استبدال الشبكات الأمامية الصغيرة باخرى كبيرة، تحتوى على العديد من الفتحات و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائح ضوئية، و افطاب ثانئية باللون الفضي تعلوا سقف السيارة.

 

بينما جاءت الناحية الخلفية بمصابيح كبيرة، و سبويلر خلفي مدعوم بإشارة توقف، و عواكس ضوئية تقع على جانبي الصادم الخلفي، و الذي دعم بمستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف و التحكم، إلى جانب أقواس نصف دائرية و عتبات سوداء تزين الاطار الكلي للسيارة.

 

كما ترتكز ريكستون على عجلات رياضية، يتوسطها جنوط معدنية تجمع بين اللون الفضي و الأسود، و تستمد هذه العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، و تأتي النسخة ريكستون عبر فئتين من التجهيزات الأولى تحمل اسم VENTURA بسعر 37.995 جنيه استرليني، بينما النسخة الثانية ULTIMATE بسعر يبدأ من 40.665 جنيه استرليني.

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور
سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور
سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور
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