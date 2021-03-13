سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

كشفت شركة سانج يونج الكورية عن اصداراها المطور من النسخة ريكستون، و التي انطلقت للمرة الأولى في عام 2001، و توالى الجيل الثاني من هذا الاصدار في عام 2017، أي بعد 16 عامًا من انشاء ريكستون الجيل الأول، و قد منحت سانج يونج أيقونتها المطورة عدة تحديثات تتعلق من الناحية الميكانيكية، و عناصر التصميم المختلفة.

اعتمدت ريكستون على قوة محركها الديزل صاحب الـ 2200 سي سي، ولكنها اضافت له عدة قدرات اضافية ليأتي بقوة 202 حصان بدلًا من 180 حصان، و 439 نيوتن/متر من عزم الدوران بدلًا من 420 نيوتن/متر، مما يجعل النسخة الجديدة تستطيع أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 11.9 ثانية.

التصميم الخارجي للسيارة اعتمد على استبدال الشبكات الأمامية الصغيرة باخرى كبيرة، تحتوى على العديد من الفتحات و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائح ضوئية، و افطاب ثانئية باللون الفضي تعلوا سقف السيارة.

بينما جاءت الناحية الخلفية بمصابيح كبيرة، و سبويلر خلفي مدعوم بإشارة توقف، و عواكس ضوئية تقع على جانبي الصادم الخلفي، و الذي دعم بمستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف و التحكم، إلى جانب أقواس نصف دائرية و عتبات سوداء تزين الاطار الكلي للسيارة.

كما ترتكز ريكستون على عجلات رياضية، يتوسطها جنوط معدنية تجمع بين اللون الفضي و الأسود، و تستمد هذه العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، و تأتي النسخة ريكستون عبر فئتين من التجهيزات الأولى تحمل اسم VENTURA بسعر 37.995 جنيه استرليني، بينما النسخة الثانية ULTIMATE بسعر يبدأ من 40.665 جنيه استرليني.