مواصفات وأسعار تيفولي XLV موديل 2021| صور

حصلت شركات تصنيع السيارات الكورية على سمعة طيبة داخل السوق المصري للسيارات، لتأتي العلامة التجارية الخاصة بـ سانج يونج، بالاصدار الشهير تيفولي XLV موديل 2021، والذي تم طرحه عبر 3 فئات مقدمة وهما COMFORT و STYLE و LUXURY.

تأتي تيفولي XLV موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 128 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

زودت السيارة بفرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و جاءت بجزمة من التجهيزات تشمل، نظام الثبات الإلكتروني ESP، و أنظمة المساعدة عند المنحدرات و برامج دعم الفرامل، و مثبت سرعة، خاصية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

كما تضم تيفولي XLV موديل 2021 مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، متصلة عبر شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 9 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل APPLE CARPLAY و ANDROID AUTO، و بلوتوث، و USB، وعدد 6 مكبرات صوتية.

تمتع التصميم الخارجي بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED ، و قضبان ثنائية تعلوا سقف السيارة، كما تحتوي على سبويلر خلفي أنيق، و عجلات رياضية تبلغ قياسها 18 بوصة، و مرايات جانبية مزودة بشرائط ضوئية.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة تيفولي XLV موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.