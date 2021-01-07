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سيارات

وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور

الخميس 07/يناير/2021 - 03:54 م
سانج يونج تيفولي
سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021
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اشرف عطية
أعلنت شركة سانج يونج فى مصر عن طرح سيارتها الجديدة سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021 و التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV و هي متاحه في مصر بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي 128 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر و متاح منها نسختين للمحركات نسخه قياسية و نسخة تيربو .

محرك سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021 متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 12.7 ثانية و تستهلك حوالي 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .

سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021 متاحة بالعديد من وسائل الأمان مثل الاير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD ونظام التحكم عند المنحدرات HDC وArp، ومساعدة للفرامل ASR و وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومفتاح ذكي، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة من الجلد، وجنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن .

السيارة  سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021 مدعومة بمجموعة من الكماليات منها مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي وكاميرا خلفية و نظام ترفيهي مكون من شاشة وسطية 9 بوصة و 6 مكبرات صوتية و أنظمة أندوريد أوتو وآبل كار بلاي و فتحة سقف و طارة مالتي .
وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور
وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور
وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور
وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور
وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور
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