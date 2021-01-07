وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور

سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021

سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021

سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021

السيارة سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2021 مدعومة بمجموعة من الكماليات منها مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي وكاميرا خلفية و نظام ترفيهي مكون من شاشة وسطية 9 بوصة و 6 مكبرات صوتية و أنظمة أندوريد أوتو وآبل كار بلاي و فتحة سقف و طارة مالتي .