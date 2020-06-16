AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شركة سانج يونج الكورية تبحث عن مشتر جديد لأسهمها.. لهذا السبب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:27 م
شركة سانج يونج الكورية
شركة سانج يونج الكورية تبحث عن مشتري جديد لأسهمها
Advertisements
قسم السيارات
تستعد علامة ماهيندرا الهندية الشهيرة لبيع علامة سانج يونج رسميًا، بالرغم من كون الأخيرة رابع أكبر شركة سيارات كورية.

يأتى ذلك ضمن خطة ماهيندرا الشاملة لخفض النفقات وإعادة هيكلة الشركة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستحد، الذى تسبب فى خسائر قدرت العام الماضى بقمية 258 مليون دولار أمريكي.

وتبلغ نسبة ماهيندرا من أسهم سانج يونج الكورية حوالى 75%، بعدما تدخلت واترتها فى عام 2010، لإنقاذها من الإفلاس وبالفعل استطاعت أن تحقق نموًا ملحوظًا فى مبيعات الشركة.

إلا أن سانج يونج بحاجة لمستثمر أخر يدعم ماهيندرا أو حتى يقوم بشرائها بشكل كامل.

جدير بالذكر أن ماهيندرا" كانت تسعى لضخ 190 مليون دولار أمريكي من أجل سانج يونج الكورية، إلا أن أزمة كورونا ضربت بكل ذلك عرض الحائط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تطلق بطاقتها الائتمانية Samsung Pay هذا الصيف

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كاميرا هاتف تخترق الملابس والبلاستيك.. وأول رد من الصين على حظر هواوي

سانج يونج ssangyong تعلن عن تخفيض جديد بقيمة 50 %

ترشيحاتنا

بعد اتهامه بالنصب والسرقة.. محمد الوزيري يتجاهل هيفاء وهبي بهذه الطريقة

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات

بعد 16 يوما من العزل بالمستشفى.. نتيجة مسحة كورونا الثانية لـ نهال نبيل

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

لحسم مصير الدوري.. محمود الخطيب يصل مقر اتحاد كرة القدم

AdvertisementS

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة

بفستان فوق الركبة .. شيما صابر تتألق فى إطلالة جديدة