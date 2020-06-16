شركة سانج يونج الكورية تبحث عن مشتر جديد لأسهمها.. لهذا السبب

تستعد علامة ماهيندرا الهندية الشهيرة لبيع علامة سانج يونج رسميًا، بالرغم من كون الأخيرة رابع أكبر شركة سيارات كورية.





يأتى ذلك ضمن خطة ماهيندرا الشاملة لخفض النفقات وإعادة هيكلة الشركة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستحد، الذى تسبب فى خسائر قدرت العام الماضى بقمية 258 مليون دولار أمريكي.





وتبلغ نسبة ماهيندرا من أسهم سانج يونج الكورية حوالى 75%، بعدما تدخلت واترتها فى عام 2010، لإنقاذها من الإفلاس وبالفعل استطاعت أن تحقق نموًا ملحوظًا فى مبيعات الشركة.





إلا أن سانج يونج بحاجة لمستثمر أخر يدعم ماهيندرا أو حتى يقوم بشرائها بشكل كامل.



