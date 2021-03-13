بحسده على حاجات تانية.. تركي آل الشيخ يمازح عمرو أديب بشأن حسد عمرو دياب

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تفاصيل مبادرته لدعم المنتجين العرب.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الفنانين ينتظرون فتح الخطوط السعودية للقيام بالمزيد من التعاون الفني، موضحا:" كل يومين عمرو أديب يكلمني ويقولي مش هتفتح الدنيا".





وأردف:" انت بتحسد عمرو دياب علي فلوس وأنا بحسده علي حاجات تانية، ليرد أديب:" انا بحسده على الفلوس والصحة" .





وأردف: "نقوم بالتنسيق مع وزيري الثقافة والإعلام السعوديين والكيانات الإعلامية السعودية والمنتجين السعوديين والعرب من أجل تقديم محتوى فن نظيف وراق وعلى أعلى مستوى يراعي العادات والتقاليد وما يخدم الشباب السعودي والعربي.





وأشار إلي أنه يحاول حل المعوقات التي تواجه القائمين على عملية صناعة السينما والدراما والمسرح.