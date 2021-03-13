مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت الموافق 13-3-2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي ومباريات الدوري المصري وكأس مصر.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
كريستال بالاس X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
إيفرتون X بيرنلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
فولهام X مانشستر سيتي– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X قاديش – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد X إلتشي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORT HD 3
أوساسونا X بلد الوليد – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 3
خيتافي X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساسولو X هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 4
بينفينتو X فيورنتينا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 4
جنوى X أودينيزي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج X شالكه 04 – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 8
يونيون برلين X كولن – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 7
ماينز 05 X فرايبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 6
فيردر بريمن X بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 5
بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
أنجيه X سانت إيتيان – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 6
مارسيليا X ستاد بريست 29 – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
ألانياسبور X أنطاليا سبور – الساعة الثالثة عصرا
تشايكور ريزا سبور X هاتاي سبور – الساعة الثالثة عصرا
قيصري سبور X جالاتا سراي – الساعة السادسة مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X المصري البورسعيدي – الساعة السابعة مساء على قناة on sport