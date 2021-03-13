مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة





ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

كريستال بالاس X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

إيفرتون X بيرنلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

فولهام X مانشستر سيتي– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ديبورتيفو ألافيس X قاديش – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD 3

ريال مدريد X إلتشي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORT HD 3

أوساسونا X بلد الوليد – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 3

خيتافي X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ساسولو X هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 4

بينفينتو X فيورنتينا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 4

جنوى X أودينيزي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة فولفسبورج X شالكه 04 – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 8

يونيون برلين X كولن – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 7

ماينز 05 X فرايبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 6

فيردر بريمن X بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 5

بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة أنجيه X سانت إيتيان – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 6

مارسيليا X ستاد بريست 29 – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري التركي سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

ألانياسبور X أنطاليا سبور – الساعة الثالثة عصرا

تشايكور ريزا سبور X هاتاي سبور – الساعة الثالثة عصرا

قيصري سبور X جالاتا سراي – الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة إنبي X المصري البورسعيدي – الساعة السابعة مساء على قناة on sport







تقام اليوم، السبت الموافق 13-3-2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي ومباريات الدوري المصري وكأس مصر.