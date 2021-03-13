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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

السبت 13/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، السبت الموافق 13-3-2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي ومباريات الدوري المصري وكأس مصر.

ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM  

كريستال بالاس X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM          

إيفرتون X بيرنلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM  

فولهام X مانشستر سيتي– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X قاديش – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD 3      

ريال مدريد X إلتشي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORT HD 3        

أوساسونا X بلد الوليد – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 3        

خيتافي X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3              

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
ساسولو X هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 4              

بينفينتو X فيورنتينا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 4               

جنوى X أودينيزي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4              
     
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج X شالكه 04 – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 8        

يونيون برلين X كولن – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 7        

ماينز 05   X فرايبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 6        

فيردر بريمن X  بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 5              

بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5              

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
أنجيه X سانت إيتيان – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 6               

مارسيليا X ستاد بريست 29 – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 6        

مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

ألانياسبور  X أنطاليا سبور – الساعة الثالثة عصرا

تشايكور ريزا سبور X هاتاي سبور – الساعة الثالثة عصرا

قيصري سبور  X جالاتا سراي – الساعة السادسة مساء  

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X المصري البورسعيدي – الساعة السابعة مساء على قناة on sport               

 

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